Путин и Пашинян проведут переговоры в Москве 12 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Москве 12 октября состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече планируется обсуждение того, как реализуются заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Также на повестке - укрепление стабильности и налаживание хозяйственных связей в регионе.

Кроме того, будут обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

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