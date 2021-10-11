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"КАМАЗ" отправит пожилых сотрудников без иммунитета к COVID на удаленку или в простой

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" переводит на удаленную работу или в простой сотрудников возрастом 65 лет и старше, не привитых от коронавируса и не переболевших им в последние полгода, сообщила директор департамента развития персонала Светлана Михеева корпоративному изданию "Вести КАМАЗа".

По словам Михеевой, в простой отправятся те сотрудники, чью работу нельзя выполнять дистанционно.

В настоящее время на "КАМАЗе" работают 1,5 тыс. человек пенсионного возраста, из них не вакцинировались около 400 сотрудников, отмечает издание.

Согласно отчету "КАМАЗа" за первое полугодие 2021 года, средняя численность работников предприятия составляла 29 029 человек.

В понедельник Татарстан усилил "антиковидные" ограничения: посещение любых объектов, кроме магазинов с торговым залом площадью менее 400 кв. м и социальных учреждений не развлекательного характера, теперь возможно только по документу о вакцинации либо по справке о перенесенном заболевании.

КАМАЗ

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