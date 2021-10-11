В России разработают национальные стандарты в сфере безопасности туризма

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

По его словам, приоритетная задача правительства - активно развивать внутренний туризм.

"Заработал национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", идет подготовка мастер-планов территорий, инвесторы могут воспользоваться льготными кредитами, строя новые объекты во всех уголках нашей страны, а регионы воспользоваться комплексом инструментов по реализации туристического потенциала", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

"Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан", - отметил он.

По словам вице-премьера, это касается как вопросов качества оказания туристических услуг, так и услуг в разрезе отдельных видов туризма.

"В этой связи мною дано поручение Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, которые должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России", - пояснил Чернышенко.

"В поручении, срок исполнения которого до конца октября текущего года, указана необходимость включения национальных стандартов в сфере туризма в Программу национальной стандартизации на 2022", - уточнил он.

Чернышенко добавил, что глава Ростуризма по его поручению сейчас активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также Турции, куда традиционно идет большой турпоток из России.