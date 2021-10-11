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Члену воркутинской банды "Ифы-Козлова" добавили срок за убийство 2008 года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Коми вынес обвинительный приговор участнику вооруженной банды "Ифы-Козлова" Константину Спирину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Суд установил, что подсудимый в 2008 году убил из пистолета члена конкурирующей преступной группировки "Шеверевские" Ивана Топчиева, который следил за домом, где проживало большое количество участников банды "Ифы-Козлова" и, по мнению ее лидеров Юрия Козлова и Олега Ифы, был причастен к убийству в октябре 2001 года одного из лидеров данной преступной организации Александра Можаева.

При расследовании Спирин, приговоренный в 2014 году к 9,5 года лишения свободы за совершение нескольких преступлений в составе банды, дал последовательные признательные показания. В отношении него уголовное дело по части 2 статьи 105 (Убийство) УК РФ выделили в отдельное производство в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

С учетом ранее назначенного наказания суд приговорил Спирина к 10,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

Как сообщалось, в 2018 году Верховный суд Коми приговорил к заключению на сроки от 7 лет до пожизненного 20 участников преступной организации "Ифы-Козлова". В частности, высшую меру получили один из лидеров группировки Юрий Козлов и член банды Денис Армяков, однако в 2020 году им удалось добиться смягчения наказания – до 27 лет колонии.

Еще пять участников ОПС в 2014 году заключили досудебное соглашение и были осуждены сроком от 7 до 13 лет. Трое (второй лидер Олег Ифа и два активных участника Акакий Качарава и Сергей Ильин) находятся в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Банда из Воркуты, получившая по фамилиям лидеров название "Ифы-Козлова", действовала в 1990-2000 годах. На счету ее членов бандитизм, вымогательство, убийства, покушения, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также захват заложников.

Коми

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