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Средневековую плиту с гербом шведского наместника нашли в Выборге

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Археологи обнаружили у Инженерного дома в Выборге (Ленинградская область) средневековую известковую плиту, ранее украшавшую Райскую башню Выборгского замка, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В рамках проектных работ специалисты Института истории материальной культуры РАН проводили археологические изыскания. В одном из шурфов археологи наткнулись на отхожее место этого здания, створ которого прикрывала известковая плита, на обратной стороне которой обнаружилось изображение. Специалисты Выборгского замка моментально его опознали - это было изображение гербов наместников замка Эрика Аксельссона Тотта и регента Швеции Стена Стуре Старшего", - приводятся в сообщении слова главы комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя.

Он добавил, что находка была обнаружена рядом с Инженерным домом, который тоже входит в музейный объект и проектируется за счет областного бюджета.

"О том, как выглядели резные плиты из Райской башни мы знаем благодаря финляндским ревнителям старины, которые исследовали руины замка в конце XIX века", - добавил Цой.

Планируется, что в будущем находка станет одним из основных экспонатов музея истории Выборгского замка, которая разместится после окончания реставрации в Главном корпусе замка и примыкающих к нему башнях.

По данным пресс-службы, Райская башня была построена в 1470-х годах каменщиками из Таллина. На четвертом, самом верхнем ярусе башни в одной из оконных ниш были вмонтированы две каменные плиты с барельефными изображениями гербов Стена Стуре Старшего и Эрика Аксельссона Тотта. После реконструкции замка конца XIX века архитектурные детали считались безвозвратно утраченными.

Эрик Аксельссон Тотт - датско-шведский политический деятель. В 1467 году он получил в управление Выборгский замок, где провел масштабные строительные работы по его укреплению и строительству городской стены. В 1470 политик начал строительство пограничной крепости Олафсборг в Савонлинне, одновременно с этим в Выборге была возведена городская стена, а в Выборгском замке - Райская башня.

Выборг

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