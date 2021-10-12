Троих отправившихся на остров в Иркутской области мужчин обнаружили мертвыми

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Полицейские выясняют обстоятельства гибели троих мужчин в заливе Тангуй Братского водохранилища в Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону во вторник.

"Погибли трое мужчин - житель Братска и двое жителей поселка Барчим, отправившиеся без спасательных жилетов на лодке на остров за ягодой. Их тела были обнаружены в воде местными жителями", - говорится в сообщении.

Происшествие было зарегистрировано 10 октября. Отмечается, что осенью на Братском водохранилище бывают наиболее сильные ветра. Максимальная скорость ветра может достигать 20-24 м/сек, с порывами до 28 м/сек. Высота волны на отдельных открытых участках водохранилища может превышать 3 метра.