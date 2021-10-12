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В Москве задержаны 15 подозреваемых в сбыте сильнодействующих средств

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В столичном регионе полицейские при участии сотрудников спецподразделения "Гром" задержали 15 человек, подозреваемых в сбыте сильнодействующих веществ общим весом более 600 килограммов, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Двоих задержанных в полиции считают организаторами группы, остальных - участниками. Среди задержанных есть выходцы из ближнего зарубежья и нескольких регионов России.

По версии следствия, они создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Они приобретали у производителей оптом препараты, содержащие сильнодействующие вещества, передавали их сотрудникам аптек. В аптеках с них снимали маркировку и продавали препараты наркозависимым за наличные деньги, завышая закупочную стоимость в более чем десять раз.

При обысках дома и на работе у подозреваемых нашли больше 58 тысяч флаконов и 70 тысяч капсул, содержащих около 600 кг сильнодействующих веществ. Также были изъяты деньги, документы, банковские карты, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов и иные улики.

Четверо задержанных арестованы, двое помещены под домашний арест, девять оставлены на свободе под подписку о невыезде, сообщила Волк. В их отношении возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ с целью сбыта в составе организованной группы (ч.3 ст. 234 УК).

МВД Москва

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