Отказавшийся подвезти инвалида таксист стал фигурантом дела о дискриминации

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирске прокуратура возбудила административное дело о дискриминации (ст. 5.62 КоАП) в отношении 35-летнего мигранта-таксиста за то, что в сентябре он отказался подвезти девушку в инвалидной коляске. Об этом сообщило областное надзорное ведомство.

Дело было возбуждено по итогам проверки публикаций СМИ.

Проверка установила, что 14 сентября этот таксист, приехавший по заказу на улицу Лескова, отказался помочь клиентке-инвалиду сесть в машину. Он отказался ее везти, что нарушило ее право на доступность транспортной инфраструктуры, "а также на реализацию наравне с другими гражданами всех гарантированных в Российской Федерации прав (свобод) человека и гражданина", решили прокуроры.

Дело уже направлено мировому судье 4-го судебного участка Октябрьского района. Таксист вину признал.