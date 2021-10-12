Рабочего в Норильске задавил грузовик во время разгрузки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели водителя большегрузного автомобиля на территории строительной площадки в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 10 октября рабочий по договоренности с индивидуальным предпринимателем выполнял разгрузочные работы на грузовике "МАЗ", принадлежавшем работодателю. Во время разгрузки строительного материала мужчина покинул кабину автомобиля, который в какой-то момент покатился назад. В результате грузовик придавил стоявшего позади рабочего. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.