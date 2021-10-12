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Сбербанк отметил снижение возраста ипотечных покупателей частных домов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Средний возраст ипотечного заемщика на индивидуальные дома в России постепенно снижается, сообщила пресс-служба Сбербанка.

В банке отметили, что в 2019 году средний возраст ипотечного заемщика на ИЖС был 38 лет, в 2020 году - приблизился к 37 годам, в 2021 году составляет 36 лет.

При этом среди заемщиков увеличивается доля тех, кто состоит в браке. В 2019 году таких было 76%, в 2020 году объем вырос до 82%, в этом году - 86%. А средний срок ипотеки на ИЖС растет и составляет 19 лет по итогам выдач за январь-август 2021 года (год назад номинальный срок кредита на ИЖС составлял около 18 лет, а в 2019 году - 16 лет).

"Увеличение спроса на ипотеку на ИЖС связываем с запуском разных программ в банке, выгодными ставками и расширением государственных проектов поддержки данного направления", - сказал через пресс-службу Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик".

В банке отметили также, что за восемь месяцев текущего года россиянам выдан 5631 кредит на ИЖС на 15,025 млрд рублей, что в 4,5 раза больше количественного показателя за аналогичный период прошлого года и в 4,25 раза - в суммарном.

Увеличивается вклад государственных программ в спрос на ипотеку на индивидуальные дома. В 2021 году по ним выдано почти 1,5 тысячи кредитов на 6,6 млрд рублей, что в объеме общего объема выдачи с начала года составляет 26% в количественном выражении и 44% - в суммарном.

Сбербанк Николай Васев ДомКлик

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