Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах из фур

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали двух граждан Белоруссии, подозреваемых в кражах товаров из большегрузов, следующих транзитом через Владимирскую область. Об этом сообщается на ведомственном портале "МВД Медиа".

Сообщения о пропаже товаров из большегрузов поступили в полицию в мае этого года.

Похитителями оказались двое ранее судимых белорусов, не имеющих постоянного места жительства на территории РФ. Установлено, что, сорвав пломбы, они проникли в прицепы припаркованных автомобилей и похитили замороженные продукты.

В настоящее время установлена их причастность к хищению товаров на сумму более 130 тыс. рублей. Полицейские продолжают устанавливать дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).