В РФ могут ввести досудебную приостановку финопераций, связанных с терроризмом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу выдвинула предложение ввести механизм внесудебного временного приостановления операций, которые могут быть направлены на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе, массовых беспорядков.

Проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний" размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что службой предлагается "предусмотреть внесудебный механизм принятия правоохранительными и иными государственными органами решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансирования террористической деятельности, финансирования экстремистской деятельности, в том числе массовых беспорядков экстремистской направленности".

Внесудебное приостановление финопераций планируется использовать, если есть сведения о финансировании деятельности, направленной на "организацию и проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам", преступлениям, связанным с наркотиками.

"При этом такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными", - говорится в документе.

Поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами, проект предусматривает, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно приниматься на срок до 10 рабочих дней.

Решение о приостановлении финопераций будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей и их заместителей из МВД РФ, ФСБ, Росфинмониторинга, а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

"Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении о приостановлении операций", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект закрепляет за прокуратурой возможность вынести протест в связи с принятым решением, если они были приняты с нарушением законодательства. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.

Дальнейшее приостановление операций по банковским счетам возможно только при вынесении судебного решения.