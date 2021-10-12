Горный мастер в Кузбассе осужден за гибель рабочих в упавшем в забой автобусе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Междуреченский городской суд Кемеровской области вынес приговор горному мастеру производственной службы АО "Разрез Распадский" по делу о гибели рабочих, сообщает управление Генпрокуратуры РФ по СФО.

Фигурант приговорен к 5,5 годам колонии-поселения с лишением права занимать руководящие должности на 2,5 года. Он признан виновным по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Судом установлено, что в феврале 2019 года в городе Междуреченске при перевозке 23 работников угольного разреза автобус съехал с площадки для бурения и опрокинулся в забой с высоты около десяти метров. В результате восемь работников погибли, четверым причинен тяжкий вред здоровью.

Несчастный случай произошел из-за нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта горным мастером, начальником смены производственной службы и водителем предприятия. В отношении них ранее были вынесены обвинительные приговоры.