Экс-министру финансов Астраханской области смягчили приговор на полгода

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Астраханский областной суд снизил с 5,5 года до пяти лет колонии срок наказания экс-министру финансов региона Виталию Шведову, признанному виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат осужденного Оксана Фабрая.

"Областной суд рассмотрел нашу апелляционную жалобу на приговор Кировского районного суда. Приговор смягчен на полгода", - сказала Фабрая.

В июне этого года Шведов был приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году Шведов и экс-председатель астраханского правительства Расул Султанов без реальной необходимости необоснованно привлекли коммерческие кредиты для нужд региона, предоставленные по ставкам 7-8,5% годовых на сумму 6,2 млрд рублей.

При этом на счетах бюджета области были значительные остатки средств и была возможность привлечения государственного кредита на сумму свыше 2 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. В результате их действий бюджету Астраханской области причинен ущерб в размере более 405 млн рублей.

Противоправная деятельность чиновников была пресечена следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками подразделений ФСБ России.

В понедельник суд признал Султанова виновным по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и приговорил к 5 годам колонии общего режима.

Шведов работал в министерстве финансов региона с 2006 года. Изначально он занимал должность заместителя главы ведомства, а в 2010 году стал его руководителем.