На Кубани иностранца арестовали за попытку убийства подростка

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Суд на Кубани заключил под стражу гражданина одного из государств Центральной Азии, обвиняемого в покушении на убийство в Новороссийске, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что 10 октября иностранец в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к бывшей сожительнице. Между ней и гостем произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил хозяйку дома.

"За мать вступился ее 16-летний сын и попытался выгнать обвиняемого из квартиры. В ответ на это гость нанес подростку не менее пяти ударов ножом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшему удалось убежать. Его мать вызвала полицию и бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

Следователи устанавливают законность нахождения обвиняемого на территории РФ.