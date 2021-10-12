Пенсионер погиб в ДТП с участием астраханского полицейского

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Участковый полиции Лиманского района Астраханской области стал фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону во вторник.

9 октября участковый за рулем легкового Renault выехал на встречную полосу на автодороге "Лиман-Яндыки" и в лоб столкнулся с "ВАЗ-2107" под управлением 78-летнего местного жителя. Водитель "семерки" скончался на месте. Сотрудника полиции доставили в больницу с травмами.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).