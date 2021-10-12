В больницах Марий Эл отдали все койки пациентам с COVID-19

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Плановое лечение пациентов остановлено в Марий Эл, поскольку все койки отданы больным COVID-19, сообщил глава республики Александр Евстифеев.

"В республике нет больше койко-мест. Мы остановили плановое лечение и все койки отдали коронавирусным больным. Больше расширяться нам некуда. Если мы не остановим эту беду, то вынуждены будем госпитализировать в коридоры", - сказал Евстифеев на заседании регионального оперштаба во вторник.

Он призвал жителей активно делать прививки от коронавируса и отметил, что принятые властями меры строго ограничивают действия тех, кто не желает вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Марий Эл продлен до 1 декабря. С 22 октября вводится режим самоизоляции для людей от 65 лет и старше, которые не вакцинированы против COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев.

Также с 22 октября республика переводит общепит, учреждения культуры и спортивные организации на работу по QR-кодам вакцинации, которые должны предъявлять посетители. Вход будет доступен и с результатом отрицательного ПЦР-теста, который действителен 72 часа. Приостанавливается работа детских игровых комнат, проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей, в заведениях общепита отключают бесплатный Wi-Fi. Подросткам до 18 лет запрещается без сопровождения родителей находиться в торговых центрах.

С начала октября в Марий Эл выявляется более 60 случаев COVID-19 ежесуточно.