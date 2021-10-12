Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В больницах Марий Эл отдали все койки пациентам с COVID-19

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Плановое лечение пациентов остановлено в Марий Эл, поскольку все койки отданы больным COVID-19, сообщил глава республики Александр Евстифеев.

"В республике нет больше койко-мест. Мы остановили плановое лечение и все койки отдали коронавирусным больным. Больше расширяться нам некуда. Если мы не остановим эту беду, то вынуждены будем госпитализировать в коридоры", - сказал Евстифеев на заседании регионального оперштаба во вторник.

Он призвал жителей активно делать прививки от коронавируса и отметил, что принятые властями меры строго ограничивают действия тех, кто не желает вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Марий Эл продлен до 1 декабря. С 22 октября вводится режим самоизоляции для людей от 65 лет и старше, которые не вакцинированы против COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев.

Также с 22 октября республика переводит общепит, учреждения культуры и спортивные организации на работу по QR-кодам вакцинации, которые должны предъявлять посетители. Вход будет доступен и с результатом отрицательного ПЦР-теста, который действителен 72 часа. Приостанавливается работа детских игровых комнат, проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей, в заведениях общепита отключают бесплатный Wi-Fi. Подросткам до 18 лет запрещается без сопровождения родителей находиться в торговых центрах.

С начала октября в Марий Эл выявляется более 60 случаев COVID-19 ежесуточно.

Марий Эл коронавирус

Новости

МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,7%

МВД подтвердило задержание ректора "Шанинки" по делу экс-чиновницы Раковой

МВД подтвердило задержание ректора "Шанинки" по делу экс-чиновницы Раковой

В РФ время получения результата ПЦР-теста на COVID сократят вдвое

В РФ время получения результата ПЦР-теста на COVID сократят вдвое

Путин призвал наращивать темпы вакцинации без "административных окликов"

Госдума VIII созыва избрала руководство. Обобщение

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников ряда сфер

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников ряда сфер

Почти все субъекты РФ полностью перешли на новые правила обращения с отходами

Почти все субъекты РФ полностью перешли на новые правила обращения с отходами

Мишустина призвали продлить программу туристического кешбэка на 2022 год

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в сентябре на 40% год к году

Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о тревожной ситуации с COVID в Оренбуржье, Татарстане и Башкирии

Минздрав сообщил о тревожной ситуации с COVID в Оренбуржье, Татарстане и Башкирии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });