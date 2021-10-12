Врио главы Таганрога стал его заместитель по экономике

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации Таганрога по вопросам экономики Роман Корякин стал временно исполняющим обязанности руководителя администрации города, сообщил в инстаграме сложивший с себя обязанности глава города Андрей Лисицкий.

"Сегодня последний рабочий день в администрации города Таганрога. Временно исполнять обязанности главы администрации будет заместитель по вопросам экономики Роман Корякин", - написал Лисицкий.

11 октября глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий сообщил "Интерфаксу", что уходит в отставку по собственному желанию. Он возглавлял администрацию с октября 2016 года.