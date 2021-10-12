МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,7%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся им в июле, и 3,8%, прогнозировавшихся в апреле.

Одновременно с этим он продолжил снижать оценку роста на 2022 год - до 2,9% с 3,1% в июле и 3,8% в апреле.

Оценка роста мировой экономики в текущем году несущественно снижена - до 5,9% с 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%). Такой прогноз приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник.

В 2022 году прогноз роста мировой экономики не изменился и составляет 4,9%.

Прогноз МВФ по росту российской экономики в 2021 году превышает последнюю оценку Минэкономразвития на этот год - 4,2% - и выходит за пределы диапазона, обозначенного ЦБ РФ (4,0-4,5%). Относительно 2022 года их оценки с Минэкономразвития практически совпадают - 3%, ожидания фонда также попадают в диапазон Банка России - 2,0-3,0%.

МВФ несущественно повысил прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году до 6,4% с 6,3% и понизил его на 2022 год - до 5,1% с 5,2%.

Экономика Китая, по мнению фонда, в текущем году вырастет на 8% (предыдущая оценка - 8,1%), в 2022 году - на 5,6% (5,7%).

Фонд оставил прежней оценку роста ВВП Индии - 9,5% и 8,5% соответственно.

Бразильская экономика, по оценке МВФ, вырастет на 5,3% (было 5,2%), в 2022 году - на 1,5% (было 1,9%).

Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году ухудшен на 0,4 процентного пункта - до 5,2%, в 2022 году ожидается рост на 4,5% (было 4,4%).

Существенно снижены ожидания по росту американской экономики в 2021 году - до 6% с 7%, на 2022 год оценка, напротив, улучшена - до 5,2% с 4,9%.

Оценка роста экономики стран еврозоны повышена до 5% с 4,6%, в 2022 году, по-прежнему, ожидается 4,3%.

Фонд также улучшил прогноз роста ВВП Италии в 2021 году - 5,8% вместо 4,9%, рост на 4,2% ожидается в 2022 году. Прогноз для Испании на текущий год снижен на 0,5 п.п. - до 5,7%, но повышен на следующий год - на 0,6 п.п., до 6,4%; прогноз для Германии снижен на 0,5 п.п. - до 3,1% (на 2022 год повышен на 0,5 п.п. - до 4,6%); для Франции оценка повышена на текущий год на 0,5 п.п. - до 6,3% и понижена на 2022 год на 0,3 п.п. - до 3,9%.

Прогноз роста экономики Великобритании в 2021 году снижен на 0,2 п.п., до 6,8%, на 2022 год - повышен до 5% с 4,8%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 2,4% (было 2,8%), в 2022 году - на 3,3% (было 3%).