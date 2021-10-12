Волгоградские полицейские нашли наркоплантацию в поле с подсолнечником

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Волгоградские полицейские задержали двух жителей Михайловки, подозреваемых в производстве наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что бывший работник фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании подсолнечника, дождался, пока на полях будет высажен подсолнечник, и тайно подсеял там семена конопли. Позже вместе с приятелем он срезал на плантации созревшие стебли. Посередине поля они уложили тент, на котором сушили растения.

"При силовой поддержке спецподразделения "Гром" подозреваемые были задержаны. Части высушенной конопли общим весом более 57 кг изъяты для проведения исследований. Согласно выводам экспертов-криминалистов, они являются наркотическим средством", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчины арестованы.