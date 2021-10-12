В СПЧ предложили восстановить экологическую полицию в регионах РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин заявил о необходимости восстановить экологическую полицию в разных субъектах страны в качестве эксперимента.

"Считаю, что экологическую полицию хотя бы в порядке эксперимента надо попробовать восстановить в разных регионах страны", - сказал Бабушкин в ходе международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" во вторник.

Он напомнил, что эксперимент по работе экологической полиции был реализован в Москве, однако его остановили.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что логично было бы создать такое подразделение.

"Что касается экологической полиции, у нас есть экологическая прокуратура, и логично было бы иметь специальные подразделения, они раньше существовали, потому что участковый инспектор не может охватить специальные зеленые массивы, поскольку там совершенно другая методика расследования преступления или предупреждения, использование техники, фиксации этих нарушений", - отметила Москалькова.