Третий Евразийский женский форум начнет работу в Петербурге

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября, тема мероприятия - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".

"В течение трех дней состоятся пленарные заседания, стратегические и тематические обсуждения, дискуссионные площадки, посвященные миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, здорового общества, в сохранении планеты, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии экономики", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации (СФ).

Верхняя палата российского парламента вместе с Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ являются организаторами форума, в котором спикер СФ Валентина Матвиенко примет непосредственное участие.

В программе запланированы экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них - выездное заседание "Женской двадцатки", сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного Банка, презентация Делового женского альянса БРИКС.

"Особое внимание будет уделено проектам Евразийского женского форума: в программе - международный телемост женщин-победителей Стартап-тура и женщин-лидеров международных технологических и инновационных проектов, прямая линия с женщинами-предпринимателями, открытый диалог "Российские соотечественницы за рубежом", - сообщает СФ.

В работе форума примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Форум пройдет очно с использованием современных форматов, таких как телемосты и онлайн-включения.

"Третий Евразийский женский форум будет организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом требований Роспотребнадзора и ВОЗ", - говорится в сообщении.