Самый богатый российский сенатор Пономарев сохранил место в Совфеде

Он представляет камчатский краевой парламент в Совете Федерации с 2011 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Валерий Пономарев переизбран членом Совета Федерации от Заксобрания Камчатского края, сообщили "Интерфаксу" в краевом парламенте.

"На первой сессии краевого парламента четвертого созыва, прошедшей в среду, Пономарев избран представителем Законодательного Собрания Камчатского края в Совете Федерации", - сказали в Заксобрании.

Там уточнили, что из 27 депутатов, собравшихся на первой сессии камчатского парламента нового созыва, 23 проголосовали за кандидатуру Пономарева.

Валерий Пономарев с 2011 по 2021 год трижды представлял камчатский краевой парламент в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, входил в состав комитетов по международным делам и по экономической политике.

Согласно декларации о доходах за 2020 год, Валерий Пономарев сохранил статус самого богатого члена Совета Федерации, заработав 4,2 млрд рублей. Российское издание Forbes поставило Пономарева на пятое место в своем рейтинге богатейших госслужащих и депутатов России.