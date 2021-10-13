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Управделами главы Алтайского края арестован за злоупотребление полномочиями

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Центральный суд Барнаула в среду арестовал на два месяца управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края, подозреваемого в злоупотреблении и превышении полномочий при строительстве стоянки за 80 млн рублей, сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство об аресте подало следствие УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным УФСБ, после заключения госконтакта заказчик с подрядчиком решили внести изменения в проектно-сметную документацию, которая по итогам государственной экспертизы получила отрицательную оценку. При этом подрядчик уже начал подготовительные работы, хотя оплату за них еще не получил. В связи с этим подрядная организация обратилась в суд.

"В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва госконтракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика", - говорится в пресс-релизе.

Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Алтайский край

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