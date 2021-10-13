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Директора сочинского санатория "Знание" обвинили в ущербе на 8,2 млрд руб.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура города Сочи утвердила обвинительное заключение в отношении директора санатория "Знание", обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

"По версии следствия, с июня 2016 года по 31 мая 2021 года генеральный директор санатория, используя свои полномочия, вопреки решению Общероссийской общественной организации – общество "Знание" России о передаче в собственность РФ 100% имущественного комплекса санатория, на протяжении практически 5 лет не заключал договор дарения, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 8,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что директор также незаконно начислял себе премии в общей сумме свыше 14 млн рублей. После инициирования уголовного преследования санаторно-курортный комплекс был передан государству.

Дело передано в Адлерский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 2 июня 2021 году в аэропорту Сочи был задержан директор санатория "Знание" Дмитрий Богданов. В отношении Богданова было возбуждено два уголовных дела – по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 4 статьи 160 (хищение или растрата чужого имущества) УК РФ. Он находится под домашним арестом.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО СКК "Знание" было зарегистрировано в Сочи в марте 1992 года. Организация ведет деятельность санаторно-курортных организаций. В 2020 году выручка компании составила 536 млн руб., убыток – 17 млн руб. Головной структурой указана Общероссийская общественная организация – "Общество "Знание" России.

Сочи Дмитрий Богданов

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