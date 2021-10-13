Главой аппарата Госдумы переназначен Дивейкин

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Главой аппарата Госдумы восьмого созыва назначен Игорь Дивейкин, сообщили журналистам в аппарате Думы в среду.

"Володин на заседании в среду предложил членам Совета Госдумы кандидатуру Игоря Дивейкина на должность главы аппарата Госдумы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после обсуждения и согласования на Совете было принято решение о назначении Дивейкина руководителем аппарата.

Дивейкин в марте 2021 года был назначен главой аппарата Госдумы после ухода с этой должности Татьяны Вороновой на работу в НОВАТЭК.

Кроме того, в аппарате отметили, что на Совете Володин сообщил, что принял решение назначить экс-главу комитета Госдумы по регламенту и контролю Ольгу Савастьянову руководителем секретариата председателя.

В частности, секретариат отвечает за работу Совета Думы и обеспечение работы председателя.