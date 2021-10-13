Путин анонсировал обсуждение террористической угрозы Афганистана на саммите СНГ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с террористической угрозой с территории Афганистана, будут обсуждаться на саммите СНГ в предстоящую пятницу, 15 октября.

На встрече с главами спецслужб стран СНГ, которая прошла в режиме видеоконференции, российский лидер напомнил, что после окончательного вывода американских войск власть в Афганистане перешла в руки талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан"), которые устанавливают свои порядки, свои правила.

"При этом в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий", - сказал Путин.

Президент РФ добавил: "Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии".

В этой связи, заметил Путин, важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам. Для этого, добавил президент РФ, необходимо координировать работу силовых структур СНГ и при необходимости проводить совместные спецоперации.