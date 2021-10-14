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Путин пока не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году

По словам президента РФ, времени еще много, а разговоры о преемнике дестабилизируют ситуацию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что Конституция позволяет ему снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, но решений на этот счет пока нет.

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято", - сказал Путин в интервью телеканалу CNBC.

Президент РФ предпочел не отвечать на вопрос о своем преемнике и о том, хочет ли он остаться на своем посту снова, так как разговоры на эту тему, по его мнению, дестабилизируют ситуацию.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", - сказал он.

Россия Владимир Путин

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