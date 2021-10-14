Следователи выехали к бастующим рабочим на участок золотодобычи в Забайкалье

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Работники горнорудной компании "ГРК Дархан" в Забайкальском крае заявили о забастовке из-за долгов по зарплате, начата доследственная проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

О забастовке рабочие ООО "Дархан" сообщили в местные СМИ, отметив, что бастовать намерены более 70 сотрудников золотодобывающей компании в поселке Золотореченск Оловяннинского района.

"По данным СМИ, сегодня работники горнорудной компании "Дархан" начали забастовку из-за неполной выплаты им заработной платы. В ближайшее время следователи СК проведут комплекс процессуальных мероприятий для проверки информации", - говорится в сообщении СУ СК РФ.

Как уточнили "Интерфаксу" в следственном управлении, их представители уже выехали на место, где намерены опросить работников и руководство компании. Кроме того, будут изъяты и изучены необходимые документы.

Связаться с руководством компании агентству пока не удалось.