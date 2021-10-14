Девочка родилась в самолете, выполнявшем санитарный рейс в Якутии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ребенок появился на свет в самолете Л-410, выполнявшем срочный санитарный рейс по перевозке трех беременных женщин из Мирного в Якутск, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".

Ребенка принимали находившиеся на борту медики.

О том, что роды будут принимать в самолете, экипаж узнал через 40 минут после взлета из аэропорта Мирного. Чтобы избежать перепадов давления, пилоты держали постоянную высоту, включили освещение и подняли повыше температуру в салоне, говорится в сообщении. Самолет около получаса кружил над Якутском, пока врачи не дали сигнал о снижении.

На взлетно-посадочной полосе женщину и новорожденную ожидал спецтранспорт медицины катастроф, который доставил их в перинатальный центр.

По словам врачей, состояние мамы и ребенка стабильные, девочка родилась немного раньше срока, в настоящее время находится на вспомогательной кислородной поддержке.