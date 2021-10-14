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Красноярец получил условный срок за хищение краевого гранта на 3 млн рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Житель Красноярского края признан виновным в хищении почти 3 млн рублей регионального гранта, выделенного на развитие сельского хозяйства, сообщила прокуратура региона. Минусинский суд назначил ему четыре года лишения свободы условно по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Суд установил, что в 2016 году подсудимый уговорил сына, который живет Минусинске, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать документы на грант для начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство.

По заявке сын подсудимого получил почти 3 млн рублей и передал их отцу. Тот потратил эти деньги на свои нужды, не связанные с сельским хозяйством, отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил. Незаконно полученный грант с подсудимого взыскали до вынесения приговора в порядке гражданского судопроизводства.

Минусинск Красноярская краевая прокуратура Минусинский горсуд

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