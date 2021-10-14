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Задержанный в Калужской области пособник террористов осужден на 9,5 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд вынес приговор задержанному в Калужской области стороннику ИГИЛ (запрещено в России), сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Подсудимый признан виновным в двух эпизодах по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорен к 9,5 года лишения свободы. Три года мужчина проведет в тюрьме, а 6,5 года - в колонии строгого режима.

По данным УФСБ, осужденный помогал обеспечивать ресурсами представителя ИГИЛ, участвующего в боевых действиях в Сирии.

Калужская область ФСБ

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