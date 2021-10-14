КС РФ уточнил, как возместить зарплату за время незаконного лишения свободы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ уточнил, в каком порядке реабилитированные граждане могут решить вопрос о возмещении заработной платы, не полученной в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда в среду.

Суд по жалобе Евгения Пермякова проверил конституционность абзаца третьего статьи 220 ГПК РФ, части 5 статьи 135 и части 1 статьи 138 УПК РФ.

В феврале 2009 года Пермяков был приговорен к отбыванию срока в колонии строгого режима. Спустя три года его освободили, он добился отмены приговора в связи с отсутствием состава преступления и был реабилитирован. Выиграв ряд дел о компенсации, Пермяков, тем не менее, не смог возместить зарплату за время лишения свободы. Доводы о том, что трудовой договор он не расторгал, а в дату увольнения находился под арестом, суд отклонил, обосновав решение тем, что вопрос подлежит разрешению в рамках гражданского судопроизводства. Для исправления записи в трудовой книжке Пермяков подал иск к бывшему работодателю, но производство по делу прекратили в связи с банкротством организации.

Постановление Конституционного суда по этому делу основано на ранее принятых правовых позициях суда. КС признал оспоренные нормы соответствующими Конституции. "Они (нормы - ИФ) не препятствуют реабилитированному заявить требования о возмещении заработной платы, не полученной им в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования", - пояснил суд.

Как отмечается в постановлении, если суд, изучая в уголовно-процессуальном порядке вопрос о возмещении зарплаты, обнаруживает спор, который необходимо разрешить в рамках гражданского процесса и это обеспечит наиболее эффективную защиту прав реабилитированного, он может оставить требования без рассмотрения. Тогда заявитель может обратиться за защитой своих прав в течение срока давности в порядке гражданского судопроизводства. Вместе с тем, уточнил суд, реабилитированные граждане вправе заявить требования о возмещении зарплаты, не полученной в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования, в порядке гражданского судопроизводства только в случае, если они не были разрешены по существу в порядке уголовного судопроизводства.

Конституционный суд обратил внимание, что правовые механизмы позволяют доказывать незаконность увольнения из организации, даже прекратившей существование. В этом случае гражданин вправе обратиться к данным архивов.

КС полагает, что законодатель не лишен возможности совершенствовать порядок защиты права реабилитированных на компенсацию вреда.