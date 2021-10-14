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Бывший сотрудник ФСБ арестован по делу об ограблении в Петербурге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга заключил под стражу двоих местных жителей, подозреваемых в хищении путем разбоя сумки с 10 млн рублей. Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Алексей Лукьянец и Дмитрий Авдушев будут находиться в СИЗО минимум по 11 декабря, уточняет пресс-служба.

Обосновывая ходатайство о заключении фигурантов под стражу следствие указало, что Лукьянец является бывшим сотрудником ФСБ России и знаком с методами производства оперативно-розыскных мероприятий. Для сокрытия следов преступления, сообщил в суде следователь, соучастники якобы оставили в использованной машине самодельное зажигательное устройство, которое не успели привести в действие в связи с задержанием. При задержании Авдушев пытался скрыться, оказал активное сопротивление, травмировав сотрудника органов внутренних дел.

Лукьянец, Авдушев и их защитники назвали ходатайство следствия необоснованным, а их причастность недоказанной, просили о домашнем аресте.

По данным следствия, 12 октября в здании на Смоленской улице группа мужчин напала на петербуржца и избила твердыми предметами. После этого преступники забрали сумку потерпевшего, в которой находились деньги, в том числе иностранная валюта, на общую сумму свыше 10,6 млн рублей. Архипов и Новожилов с похищенной сумкой якобы скрылись на автомобиле Daewoo Matiz с подменными номерами, за рулем которого находился Лукьянец. Авдушев, находясь в автомобиле Toyota Camry, наблюдал за окружающей обстановкой, "обеспечивая успех преступления", и с помощью переносной радиостанции поддерживал связь с соучастниками, координируя их действия и руководя совершением преступления, считает следствие.

В связи с инцидентом расследуется дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Лукьянец и Авдушев были задержаны 13 октября. Информация об их соучастниках не уточняется.

Петербург ФСБ

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