Лжесотрудник МЧС вымогал деньги у омской гимназии после пожара

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - После пожара в омской гимназии мошенник, представившийся сотрудником МЧС, позвонил в учебное заведение и предложил откупиться от проверок пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону во вторник.

"В учреждение поступил телефонный звонок. Человек на другом конце провода представился одним из руководителей Главного управления МЧС по Омской области и для того, чтобы исключить пожарные проверки по факту происшествия, затребовал материальные ценности и финансовые средства", - говорится в сообщении.

О какой именно сумме при этом шла речь, в ведомстве не уточняют. Не сообщили этого "Интерфаксу" и в пресс-службе департамента образования администрации Омска.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар в спортзале омской гимназии №75 произошел в среду утром, горел пол на площади 100 кв. м. При этом в ведомстве отметили, что трехэтажное здание гимназии с 1 октября находится на ремонте, поэтому детей и персонала внутри него не было.

Возгорание полностью ликвидировали около девяти утра по местному времени.

"Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза по выявлению причин и виновников возгорания. Этим и решили воспользоваться мошенники", - отметили в ведомстве.