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Жители Сыктывкара получили более 12 лет колонии на двоих за похищение человека

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Эжвинский районный суд Сыктывкара признал двоих местных жителей виновными в похищении человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Суд назначил им наказание в виде 5,5 года и 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что 4 января 2021 года двое подсудимых вместе со своим приятелем, который впоследствии скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, решили заставить местного жителя "отработать" ущерб, которой тот причинил машине одного из фигурантов дела. Трое сообщников с применением угроз и насилия усадили потерпевшего в машину, вывезли его на деревообрабатывающую базу в селе Корткерос, где привязали стропой к скамейке.

Похищение увидела сожительницы жертвы, которая сообщила в полицию. Освободить мужчину удалось благодаря вмешательству участкового.

Злоумышленники вину не признали, настаивая, что их оговорили потерпевший и свидетели. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сыктывкар Коми

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