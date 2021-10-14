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Запрет на массовые мероприятия вводится в Орловской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Власти Орловской области с 18 октября вводят запрет на массовые мероприятия в связи с обстановкой по коронавирусу , сообщает пресс-служба облправительства.

В заявлении приводятся слова губернатора Андрея Клычкова, который отметил, что прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией перешагнул рубеж в 200 человек в сутки.

За последнюю неделю показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе на 27% превысил показатель предыдущей недели.

Также принято решение возобновить дистанционное оказание услуг. При отсутствии возможности оказания услуг дистанционном способом будут приняты меры по недопущению скопления людей и оказание услуг по предварительной записи, с интервалом между приемами посетителей.

Руководителям рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы.

Орловская область

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