В ХМАО завели дело из-за конфликта заключенных с полицейскими в изоляторе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после конфликта заключенных с сотрудниками полиции в изоляторе временного содержания ОМВД России в городе Нягань, сообщает следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По предварительным данным следствия, днем 13 октября на территории прогулочного двора изолятора трое заключенных оказали сопротивление, не желая заходить в камеры. Свои действия они сопровождали оскорблениями и угрозами применения насилия, утверждается в сообщении.

К заключенным применили физическую силу и специальные средства, сообщает ведомство.

Няганский межрайонный следственный отдел возбудил по факту инцидента уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).