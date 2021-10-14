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В ХМАО завели дело из-за конфликта заключенных с полицейскими в изоляторе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после конфликта заключенных с сотрудниками полиции в изоляторе временного содержания ОМВД России в городе Нягань, сообщает следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По предварительным данным следствия, днем 13 октября на территории прогулочного двора изолятора трое заключенных оказали сопротивление, не желая заходить в камеры. Свои действия они сопровождали оскорблениями и угрозами применения насилия, утверждается в сообщении.

К заключенным применили физическую силу и специальные средства, сообщает ведомство.

Няганский межрайонный следственный отдел возбудил по факту инцидента уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

СКР МВД ХМАО

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