Школьник в Забайкалье признался в убийстве девочки-подростка

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний юноша задержан в Забайкальском крае по подозрению в убийстве школьницы, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК России.

Отмечается, что тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером в четверг в поселке КСК города Читы. Спустя примерно два часа оперативники вышли на подозреваемого - 15-летнего школьника.

"При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления", - говорится в сообщении.

О мотивах убийства не сообщается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).