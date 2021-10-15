ФАС предложила удваивать штрафы для компаний за невыполнение предписаний ведомства

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в рамках пятого антимонопольного пакета предложила поправки в законодательство, предусматривающие удвоение размера штрафа в случае более чем двукратного невыполнения предписаний ведомства.

Соответствующие изменения планируется внести в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) РФ, написали в пятницу "Известия" со ссылкой на подготовленный ФАС проект. По данным издания, предложение ФАС планируется рассмотреть 19 октября на рабочей группе по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере развития конкуренции.

"В рамках "пятого антимонопольного пакета" ФАС России предлагает усилить административную ответственность в тех случаях, когда предписание антимонопольного органа не исполняется дважды и более раз, то есть злостно. За однократное неисполнение предписания ответственность уже предусмотрена, и ее не предлагается менять", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

В ведомстве отметили, что "случаи неоднократного (то есть два и более раза) неисполнения предписаний не так многочисленны и не системны".

"ФАС вправе обратиться в суд с требованием о понуждении исполнения предписания, но эту меру следует усилить также двойным увеличением штрафа при повторном неисполнении предписаний", - заявили в ФАС.

"Подчеркнем, что речь идет о крупных компаниях, безотносительно отраслевой специфики", - отметили в службе.

В настоящее время размер штрафа за неисполнение решения ФАС об устранении выявленных службой нарушений составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб. В случае принятия предложений ведомства компании будут платить в два раза больше, но не более 1/50 от совокупной выручки за предшествовавший нарушению год.