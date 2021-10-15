Депутаты предложили регулировать рекомендательные сервисы соцсетей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы разработали законопроект о регулировании рекомендательных сервисов соцсетей (это алгоритмы, которые используются для предложения контента или товаров и услуг пользователю), парламентарии хотят обязать соцсети дать возможность пользователям отказываться от таких сервисов, сообщает в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на рабочую версию указанного документа.

Подобные алгоритмы, в частности, используют Facebook, "ВКонтакте", Instagram, YouTube и другие ресурсы. Согласно законопроекту, под его действие подпадут соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы, пишет "Ъ".

Если такой законопроект будет принят, то площадкам придется предупреждать пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа данных, и давать возможность отказаться от рекомендательных алгоритмов.

Компании также должны будут опубликовать правила использования рекомендаций, перечень собираемых сведений и их источники. Эти сведения должны быть защищены, говорится в статье.

По данным "Ъ", упомянутый законопроект подготовил комитет Госдумы по информационной политике. Член комитета Антон Горелкин заявил изданию, что документ дорабатывается.

"В первую очередь он предполагает регулирование рекомендательных сервисов социальных сетей. Важна их прозрачность. Попадут ли под регулирование онлайн-кинотеатры - вопрос дискуссионный", - сказал депутат.