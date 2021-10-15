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Астраханского губернатора и членов его семьи лишили части привилегий

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Дума Астраханской области в двух чтениях внесла поправки в закон о статусе губернатора региона, сообщает пресс-служба облпарламента.

"Глава региона, сложивший свои полномочия добровольно без достижения пенсионного возраста или прекративший свои полномочия по иным обстоятельствам, а также члены его семьи лишаются права на ряд привилегий и доплаты к государственной пенсии. Члены семьи губернатора после его смерти лишаются права на выплаты к страховой пенсии по старости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что члены семьи главы региона также лишаются права на возмещение стоимости жилищных и коммунальных услуг.

Отмечается, что проект поправок на рассмотрение депутатов внес прокурор области Сергей Фрост.

Астраханская область

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