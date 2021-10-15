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Суд в Петербурге прекратил дело силовика, открывшего стрельбу на свадьбе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Петродворцовый районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Николая Айропетьянца, обвиняемого в стрельбе в свадебном кортеже, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"Суд уголовное дело в отношении Айропетьянца прекратил, назначив штраф в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С ходатайством о прекращении производства с назначением судебного штрафа в отношении Айропетьянца в суд обратилось следствие. Обращение мотивировано тем, что обвиняемый признал вину, раскаялся, возместил потерпевшему моральный вред в размере 10 тыс. рублей, а также извинился.

При вынесении решения суд также учел, что Айропетьянц ранее не судим, на учетах не состоит, работает, женат, имеет несовершеннолетнего ребенка.

Согласно материалам дела, днем 10 августа на Парковой улице Петергофа пассажир автомобиля Infiniti, следовавшего в свадебном кортеже, несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего холостыми патронами из пистолета, предназначенного для имитации светозвукового действия. Производство велось по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Источник "Интерфакса", не уточняя подробностей, сообщал, что подозреваемым по делу проходит 23-летний сотрудник правоохранительных органов.

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