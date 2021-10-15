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Девять человек осуждены в Петербурге за взятки от призывников

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал девять человек виновными во взяточничестве при допуске к службе в армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие и суд установили, что не ранее апреля 2009 года Самир Мурсалов создал преступную группу, чтобы получать денежные взятки за то, чтобы врачи военкоматов признавали призывников не годными к службе и освобождали от призыва по здоровью. Участники группы получали взятки в размере от 120 тысяч до 250 тысяч рублей.

"Фонтанка.ру" назвала Мурсалова бывшим главным призывным врачом Петербурга - председателем городской военно-врачебной комиссии. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Сергей Круподеров и Владимир Качко получили по 7,5 года колонии, Дмитрий Беда - семь лет и три месяца. Марина Кравцова оштрафована на 130 тысяч рублей, Андрей Иванов, Андрей Сорочинский, Алексндр Фильков и Вадим Виноградов получили штрафы по 100 000 рублей.

Петербург Самир Мурсалов

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