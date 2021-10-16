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Подросток пострадал в Мордовии при попытке зарядить гранатомет

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Мордовии выясняют обстоятельства получения ожогов 17-летним подростком от сработавшего у него в руках ручного гранатомета, сообщает в субботу республиканское управление СКР.

Отмечается, что в результате происшествия разрушений нет, никто больше не пострадал. Подросток находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сказали в ведомстве.

Инцидент произошел в субботу в заброшенном здании возле села Атемар Лямбирского района Мордовии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

Допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося. Выясняется, каким образом у подростка оказался ручной гранатомет.

Между тем местные СМИ сообщают, что подросток вместе с другом якобы нашел гранатомет "Муха" в чужом гараже, после чего пытался его зарядить, и гранатомет взорвался в его руках.

Мордовия

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