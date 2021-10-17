На Сахалине человек погиб под сорванной ветром крышей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Часть кровли обрушилась из-за сильного ветра на людей в городе Александровске-Сахалинском, сообщает прокуратура Сахалина.

В полиции города "Интерфаксу" уточнили, что под обломками оказались два человека, один из которых погиб.

"Пострадали два человека, один из них получил смертельные травмы", - отметил собеседник агентства.

По факту обрушения кровли на людей проводится прокурорская проверка. Прокуратура намерена дать оценку полноте принимаемых органами местного самоуправления и уполномоченными организациями мер по защите жизни и здоровья граждан, объектов жизнеобеспечения от чрезвычайных ситуаций.

В правительстве региона сообщают, что ситуация в Александровск-Сахалинском районе, который оказался во власти циклона, находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Идут восстановительные работы.

"Случилось несчастье - в разгул стихии погиб человек. Сейчас первостепенно оказать всю необходимую помощь семье погибшего и пострадавшего. (...) В городской округ выехала совместная оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и регионального агентства по делам ГО, ЧС и ПБ", - приводятся в сообщении слова губернатора Валерия Лимаренко.

В Александровск-Сахалинский по поручению губернатора также направлены руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области для помощи муниципалитету в ликвидации последствий.