Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На Сахалине человек погиб под сорванной ветром крышей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Часть кровли обрушилась из-за сильного ветра на людей в городе Александровске-Сахалинском, сообщает прокуратура Сахалина.

В полиции города "Интерфаксу" уточнили, что под обломками оказались два человека, один из которых погиб.

"Пострадали два человека, один из них получил смертельные травмы", - отметил собеседник агентства.

По факту обрушения кровли на людей проводится прокурорская проверка. Прокуратура намерена дать оценку полноте принимаемых органами местного самоуправления и уполномоченными организациями мер по защите жизни и здоровья граждан, объектов жизнеобеспечения от чрезвычайных ситуаций.

В правительстве региона сообщают, что ситуация в Александровск-Сахалинском районе, который оказался во власти циклона, находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Идут восстановительные работы.

"Случилось несчастье - в разгул стихии погиб человек. Сейчас первостепенно оказать всю необходимую помощь семье погибшего и пострадавшего. (...) В городской округ выехала совместная оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и регионального агентства по делам ГО, ЧС и ПБ", - приводятся в сообщении слова губернатора Валерия Лимаренко.

В Александровск-Сахалинский по поручению губернатора также направлены руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области для помощи муниципалитету в ликвидации последствий.

Сахалин Александровск-Сахалинский

Новости

Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане

В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей

В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей

Корабль "Союз" с Пересильд и Шипенко расстыковался с МКС

Возвращающаяся на Землю с МКС съемочная группа перешла в "Союз"

Возвращающаяся на Землю с МКС съемочная группа перешла в "Союз"

Что произошло за день: суббота, 16 октября

В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18

В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18

Один человек погиб в якутском наркодиспансере при нападении пациента

Число пострадавших в аварии в Нижнем Новгороде превысило 20 человек

В Екатеринбурге 16 человек умерли из-за отравления спиртом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });