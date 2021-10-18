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На омском мусоросортировочном заводе нашли пулеметную ленту с патронами

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Работники омского мусоросортировочного завода обнаружили среди отходов пулеметную ленту с патронами, сообщила пресс-служба регионального оператора по ТКО "Магнит".

Работу завода остановили, всех рабочих эвакуировали до приезда оперативных служб.

Сотрудники оперативных служб ленту изъяли и теперь ищут ее владельца. На предприятии предположили, что пулеметная лента могла принадлежать какой-то воинской части.

В октябре 2020 года пресс-служба "Магнита" сообщил, что на первом омском мусоросортировочном заводе в отходах нашли пакет с документами и несколькими медалями ветерана Великой Отечественной войны.

Омск Магнит

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