Сын Марата Хуснуллина создает агрохолдинг в Татарстане

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сын вице-премьера Марата Хуснуллина Альберт создает в Татарстане агрохолдинг "Чистополье" с молочной фермой на 1 тысячу голов и земельным банком более 20 тысяч гектаров, пишет "Коммерсантъ".

По адресу ООО "Рыбно-слободское ХПП" (Татарстан), которое сын вице-премьера контролирует через АО "Холдинговая компания "Чистополье", находится элеватор емкостью 26,5 тысячи тонн зерна с возможностью погрузки барж по 2-5 тысяч тонн на берегу Камы, говорится в публикации.

Из материалов Минсельхозпрода Татарстана газета узнала, что Альберт Хуснуллин также выступает инвестором агрофирмы "Чистопольская", которая выращивает зерновые на площади около 19 тысяч гектаров. Агрофирма "Чистопольская", в свою очередь, управляет агрофирмой ООО "Агрораздолье", которое обрабатывает около 3 тысяч гектаров, и молочной фермой на 1 тысячу голов ООО "Молко", сообщили изданию два местных чиновника.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Холдинговая компания "Чистополье" основано в декабре 2020 года, его единственным владельцем является Альберт Хуснуллин. Единственным владельцем ООО "Агрофирма "Чистопольская", ООО "Агрораздолье" и ООО "Молко" выступает зарегистрированное в Казани потребительское общество "ТЭМП".