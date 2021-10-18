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Etalon Group сократила квартальные продажи на 23%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group сообщил, что в III квартале 2021 года сократил продажи на 23% в годовом измерении, до 18,390 млрд рублей. Объем проданной недвижимости уменьшился на 36% - до 96,470 тысячи кв. м.

В январе-сентябре 2021 года продажи группы выросли на 11% в годовом исчислении, до 59,537 млрд рублей, а объем реализованной недвижимости сократился на 15%, до 317,410 тысячи кв. м. Средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости возросла на 33% - до 230,5 тысячи рублей.

"Etalon Group уже добавила в портфель к 2021 году более 1,9 млн кв. м как на традиционных, так и на новых региональных рынках. Компания получила права на три новых проекта в Санкт-Петербурге с общей площадью более 0,2 млн кв. м. В следующем году мы планируем запустить продажи на двух из них, что компенсирует дефицит предложения и обеспечит достаточное разнообразие в нашем портфеле", - сообщил через пресс-службу гендиректор группы Геннадий Щербина.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" Владимира Евтушенкова (25,6%). Основателю девелопера Вячеславу Заренкову принадлежат 5,7% акций, фонду Baring Vostok - 3,8%. Еще 1,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 62%.

Etalon Group АФК Система Геннадий Щербина Вячеслав Заренков Baring Vostok

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