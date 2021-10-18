Электромонтер погиб от удара током на подстанции в Тульской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следствие выясняет обстоятельства гибели электромонтера на подстанции в Епифани Тульской области, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, электромонтер ООО "Донской" при выполнении ремонтных работ по оперативному переключению на электрической линии передач "Фидер Донской-2" подстанции Епифань погиб на месте от удара током в 10 тыс. вольт.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Изъято оборудование, назначены судебные экспертизы. Следствие устанавливает круг лиц, ответственных на предприятии за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.